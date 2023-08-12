Хидо Тюркоглу заявил, что турецкая федерация примет меры в связи с отсутствием Уилбекина и Ларкина в сборной

Глава Федерации баскетбола Турции Хидо Тюркоглу заявил, что организация примет меры в связи с отсутствием натурализованных американцев Скотти Уилбекина («Фенербахче») и («Анадолу Эфес») в национальной сборной на ЧМ-2023.

Оба игрока сослались на травмы, когда отказались от вызова в сборную Турции. По словам главного тренера турецкой команды Эргина Атамана, Уилбекин вообще никак не отреагировал на вызов. В проблемах со здоровьем у него рассказал клуб.

«Очень печально, что такие процессы имеют место.

Я сделаю важное заявление от имени федерации после окончания турнира. Мы хотим, чтобы все получившие вызов игроки были в команде.

Есть игроки, которые находят какие-то оправдания, когда их вызывают, но нам нужно лучше объяснять суть таких процессов публике. Особенно если это касается и Шейна Ларкина.

Федерация дает этим игрокам определенные преимущества, но они должны играть за сборную. Когда эти условия не выполняются, мы будем принимать необходимые меры. Я выступлю с заявлением после чемпионата мира», – заявил Тюркоглу.

Новый главный тренер «Торонто» Дарко Раякович – тренирует с 16 лет, попал в НБА благодаря чевапчичам и ловкой парковке