Хидо Тюркоглу заявил, что турецкая федерация примет меры в связи с отсутствием Уилбекина и Ларкина в сборной

Теги Хидо Тюркоглу Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Фенербахче Беко сборная Турции чемпионат Турции Федерация баскетбола Турции Шейн Ларкин Скотти Уилбекин Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Глава Федерации баскетбола Турции Хидо Тюркоглу заявил, что организация примет меры в связи с отсутствием натурализованных американцев Скотти Уилбекина («Фенербахче») и Шейна Ларкина («Анадолу Эфес») в национальной сборной на ЧМ-2023.

Оба игрока сослались на травмы, когда отказались от вызова в сборную Турции. По словам главного тренера турецкой команды Эргина Атамана, Уилбекин вообще никак не отреагировал на вызов. В проблемах со здоровьем у него рассказал клуб.

«Очень печально, что такие процессы имеют место.

Я сделаю важное заявление от имени федерации после окончания турнира. Мы хотим, чтобы все получившие вызов игроки были в команде.

Есть игроки, которые находят какие-то оправдания, когда их вызывают, но нам нужно лучше объяснять суть таких процессов публике. Особенно если это касается Скотти Уилбекина и Шейна Ларкина.

Федерация дает этим игрокам определенные преимущества, но они должны играть за сборную. Когда эти условия не выполняются, мы будем принимать необходимые меры. Я выступлю с заявлением после чемпионата мира», – заявил Тюркоглу.

Новый главный тренер «Торонто» Дарко Раякович – тренирует с 16 лет, попал в НБА благодаря чевапчичам и ловкой парковке

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tim Timson
в проблемах со здоровьем у него рассказал клуб...)).. Валера вырви глаз
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Misson
Нынче совсем непатриотичные турки пошли.)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий