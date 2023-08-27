«Пик привлекательности». Кайри Ирвинг сменил имидж

Теги светская хроника Даллас НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг в межсезонье решил внести изменения в свой привычный образ.

Чемпион-2016 опубликовал в соцсети свою первую реакцию после работы барбера: «Наверное, один из самых смешных имиджей в моей жизни. Пик привлекательности. Так что, мне оставить ее?» – сказал Ирвинг, указывая на бороду.

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2 комментария

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alexLA
Что-то в стиле барберов из гта))
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yzqdjzy4z8
Чем-то похож на Джулиуса Ирвинга
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