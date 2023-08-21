Кайри Ирвинг: «Я хотел выступать за сборную Австралии, но этого просто не произошло. Считаю себя международным игроком»

Теги Даллас сборная США сборная Австралии НБА Майк Кшишевски Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг во время прямого эфира признался, что рассматривал вариант с выступлением за национальную команду Австралии.

«Я считаю себя международным игроком, даже несмотря на то, что выступал за команду США. Многие мои коллеги смеются надо мной, когда я говорю об этом, а некоторые болельщики могут быть не согласны. Но я родился в Австралии.

Команда США предложила мне играть за них, когда мне было 17 или 18 лет. Я хотел играть за Австралию, но этого просто не произошло. Тренер Кей (бывший тренер сборной США Майк Кшишевски) тоже не собирался этого допустить», – сказал Ирвинг.

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