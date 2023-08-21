Кайри Ирвинг: «Я хотел выступать за сборную Австралии, но этого просто не произошло. Считаю себя международным игроком»

Разыгрывающий « » во время прямого эфира признался, что рассматривал вариант с выступлением за национальную команду Австралии.

«Я считаю себя международным игроком, даже несмотря на то, что выступал за команду США. Многие мои коллеги смеются надо мной, когда я говорю об этом, а некоторые болельщики могут быть не согласны. Но я родился в Австралии.

Команда США предложила мне играть за них, когда мне было 17 или 18 лет. Я хотел играть за Австралию, но этого просто не произошло. Тренер Кей (бывший тренер сборной США Майк Кшишевски) тоже не собирался этого допустить», – сказал Ирвинг.

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