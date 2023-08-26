Гершон Ябуселе о сборной Франции: «Мы прижаты спиной к стене»

Теги сборная Франции сборная Канады Гершон Ябуселе Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Тяжелый форвард сборной Франции Гершон Ябуселе заявил, что команда оказалась прижата спиной к стене после разгромного поражения от Канады в первом матче чемпионата мира (65:95).

«Теперь мы будем чувствовать давление в игре против любой команды, потому что станем командой, которую все хотят обыграть. После первого матча всем кажется, что у них есть шанс обыграть нас.

Конечно, мы прижаты спиной к стене», – сказал Ябуселе.

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