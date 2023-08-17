Фрэнк Камински стал игроком «Партизана»

Белградский « » объявил о подписании однолетнего контракта с американским центровым (30 лет, 213 см).

Камински был выбран «Шарлотт» на драфте НБА 2015 года под общим 9-м номером. Отыграв четыре сезона за «Хорнетс», он подписал двухлетний контракт с «Финиксом», после чего заключил новое соглашение на год.

Прошлый сезон Камински провел в «Атланте» и «Хьюстоне». В феврале центрового обменяли из «Хоукс» в «Рокетс». В 10 матчах за техасский клуб он набирал в среднем 1,8 очка.

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