Президент «Партизана» Мияйлович: «Наш бюджет будет на 20 процентов больше по сравнению с предыдущим сезоном»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан чемпионат Сербии Адриатическая лига Остоя Мияйлович Баскетбол

Президент «Партизана» Остоя Мияйлович рассказал об увеличении клубного бюджета.

По словам Мияйловича, сербский клуб рассчитывает подписать еще двух игроков.

«Мы все стремились к созданию более сильной команды. Наш бюджет будет на 20 процентов больше, чем в предыдущем сезоне. Понятно, что наши подписания повлекут за собой несколько более высокие траты. Клуб должен найти способы получения дохода. В настоящее время на нашем сайте зарегистрировано более 20 000 человек, которые желают приобрести абонементы. К сожалению, у нас нет возможности порадовать всех их. Это вызывает у меня сожаление.

У нас осталось две вакансии в составе, мы работаем умно и старательно. Мы полны решимости создать более сильную команду, чем в прошлом году. Самое главное, чтобы мы оставались здоровыми, остальное зависит уже от нас», – заявил Мияйлович.

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