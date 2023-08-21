Президент «Партизана» Мияйлович: «Наш бюджет будет на 20 процентов больше по сравнению с предыдущим сезоном»

Президент « » Остоя Мияйлович рассказал об увеличении клубного бюджета.

По словам Мияйловича, сербский клуб рассчитывает подписать еще двух игроков.

«Мы все стремились к созданию более сильной команды. Наш бюджет будет на 20 процентов больше, чем в предыдущем сезоне. Понятно, что наши подписания повлекут за собой несколько более высокие траты. Клуб должен найти способы получения дохода. В настоящее время на нашем сайте зарегистрировано более 20 000 человек, которые желают приобрести абонементы. К сожалению, у нас нет возможности порадовать всех их. Это вызывает у меня сожаление.

У нас осталось две вакансии в составе, мы работаем умно и старательно. Мы полны решимости создать более сильную команду, чем в прошлом году. Самое главное, чтобы мы оставались здоровыми, остальное зависит уже от нас», – заявил Мияйлович.

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