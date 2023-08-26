Карлик Джонс набрал 35 очков и сделал 11 передач в дебютном матче Южного Судана на чемпионате мира

Сборная Южного Судана в субботу провела свой первый матч в истории чемпионатов мира, уступив команде Пуэрто-Рико в овертайме со счетом 96:101.

Разыгрывающий « » Карлик Джонс стал главной звездой в составе сборной Южного Судана, набрав 35 очков и сделав 11 передач.

25-летний защитник реализовал 13 из 23 с игры, включая 4 из 9 из-за дуги, и 8 из 9 с линии штрафных. Также на его счету 6 подборов и 4 перехвата.

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