Карлик Джонс набрал 35 очков и сделал 11 передач в дебютном матче Южного Судана на чемпионате мира

Теги Чикаго сборная Пуэрто-Рико видео Чемпионат мира по баскетболу 2023 сборная Южного Судана Карлик Джонс Баскетбол

Сборная Южного Судана в субботу провела свой первый матч в истории чемпионатов мира, уступив команде Пуэрто-Рико в овертайме со счетом 96:101.

Разыгрывающий «Чикаго» Карлик Джонс стал главной звездой в составе сборной Южного Судана, набрав 35 очков и сделав 11 передач.

25-летний защитник реализовал 13 из 23 с игры, включая 4 из 9 из-за дуги, и 8 из 9 с линии штрафных. Также на его счету 6 подборов и 4 перехвата.

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2 комментария

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Куруш
Кто-нибудь может объяснить как судят пробежки в современном баскетболе? На видео я увидел две явные (суперявные на мой взгляд), а судья не свистнул (причем в обе стороны, т.е. на предвзятость не спишешь). И ладно бы НБА - я уже смирился, что там бегают как хотят, но ЧМ...
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