Сборная Пуэрто-Рико одолела Южный Судан в овертайме. Тремонт Уотерс оформил дабл-дабл – 19 очков и 11 передач

Сборная Пуэрто-Рико в стартовом матче на чемпионате мира одолела команду Южного Судана в овертайме – 101:96.

Разыгрывающий пуэрториканцев оформил дабл-дабл – 19 очков и 11 передач.

Уотерс провел на площадке 43 минуты, реализовав 5 из 16 с игры. В его активе 4 подбора и 3 перехвата при 8 потерях.

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