Товарищеские матчи. Грузия – Австралия, Литва сыграет с Латвией

Теги результаты товарищеские матчи сборная Литвы сборная Австралии сборная Латвии сборная Грузии сборная Иордании сборная Южного Судана Баскетбол

Участники чемпионата мира-2023 продолжают готовиться к турниру, который стартует 25 августа.

Сегодня в товарищеских матчах Грузия встретится с Австралия, Литва сыграет с Латвией, Иордания – с Южным Суданом.

Товарищеские матчи

Грузия – Австралия 

22 августа. 11:00

Литва – Латвия

22 августа. 14:00

Иордания – Южный Судан

22 августа. 18:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Для Стефа Карри гольф – больше, чем хобби. Игра неразрывно связана с его инвестициями, имиджем и баскетбольной карьерой 

20 лучших данков в истории НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий