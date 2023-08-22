Товарищеские матчи. Грузия – Австралия, Литва сыграет с Латвией

Участники чемпионата мира-2023 продолжают готовиться к турниру, который стартует 25 августа.

Сегодня в товарищеских матчах Грузия встретится с Австралия, Литва сыграет с Латвией, Иордания – с Южным Суданом.

Товарищеские матчи

Грузия – Австралия

22 августа. 11:00

Литва – Латвия

22 августа. 14:00

Иордания – Южный Судан

22 августа. 18:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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