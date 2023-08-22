Товарищеские матчи. Грузия – Австралия, Литва сыграет с Латвией
Участники чемпионата мира-2023 продолжают готовиться к турниру, который стартует 25 августа.
Сегодня в товарищеских матчах Грузия встретится с Австралия, Литва сыграет с Латвией, Иордания – с Южным Суданом.
Товарищеские матчи
Грузия – Австралия
22 августа. 11:00
Литва – Латвия
22 августа. 14:00
Иордания – Южный Судан
22 августа. 18:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Для Стефа Карри гольф – больше, чем хобби. Игра неразрывно связана с его инвестициями, имиджем и баскетбольной карьерой
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