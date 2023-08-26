Богдан Богданович: «Главные задачи – отобраться на Олимпийские игры и завоевать медаль»

Теги сборная Китая сборная Пуэрто-Рико сборная Сербии Богдан Богданович Чемпионат мира по баскетболу 2023 сборная Южного Судана Баскетбол

Атакующий защитник сборной Сербии Богдан Богданович после уверенной победы над Китаем (105:63) в стартовом матче чемпионата мира поделился ожиданиями от двух оставшихся матчах первого раунда и назвал две главные задачи на турнир.

«Ожидаем, что следующие две игры будут намного сложнее, чем первый матч против Китая. У обеих команд есть опыт и много хороших игроков.

Знаем, что это первый чемпионат мира для Южного Судана, но они приехали с большим количеством игроков, которые умеют хорошо играть в баскетбол. Пуэрто-Рико всегда сложно обыграть на чемпионате мира, они умеют играть.

Главные задачи – отобраться на Олимпийские игры и завоевать медаль», – сказал Богданович.

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