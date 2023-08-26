Бруно Кабокло набрал 16 очков и 7 подборов, Бразилия разгромила Иран

Сборная Бразилии разгромила команду Ирана в стартовом матче на чемпионате мира-2023 – 100:59.

Форвард бразильцев набрал 16 очков и 7 подборов.

Кабокло отыграл 20 с половиной минут, реализовав 7 из 11 с игры.

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