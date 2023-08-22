Сборная Бразилии определилась с заявкой на ЧМ-2023

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Сборная Бразилии определилась с составом из 12 человек на чемпионат мира-2023.

Состав сборной Бразилии

Марселиньо Уэртас («Тенерифе»), Яго дос Сантос («Црвена Звезда»), Раул Нето («Фенербахче»), Джордж де Паула («Ульм»), Витор Бените («Гран-Канария»), Ги Сантос («Голден Стэйт»), Леонардо Мейндл («Альварк Токио»), Лукас Диас («Сеси Франка»), Бруно Кабокло («Венеция»), Тим Соарес («Нагоя»), Фелипе дос Анжос («Андорра»), Кристиан Фелисио («Гранада»).

Бразильцы выступят в группе G с командами Ирана, Испании и Кот-д’Ивуара.

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5 комментариев

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Сергей Орлов
Уэртас, видимо, до 50 лет собирается играть)
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Ужратый Гусениц
Ответ Сергей Орлов
Уэртас, видимо, до 50 лет собирается играть)
он еще там может дать огня, вон против Австралии от Гидди на раз-два убегал, что пришлось Экзама выпускать на оборону
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Сергей Орлов
Ответ Ужратый Гусениц
он еще там может дать огня, вон против Австралии от Гидди на раз-два убегал, что пришлось Экзама выпускать на оборону
Не видел товарняков, но что-то не очень верится)
0
0
0
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