Сборная Бразилии определилась с заявкой на ЧМ-2023

Сборная Бразилии определилась с составом из 12 человек на чемпионат мира-2023.

Состав сборной Бразилии

(«Тенерифе»), Яго дос Сантос («Црвена Звезда»), («Фенербахче»), Джордж де Паула («Ульм»), Витор Бените («Гран-Канария»), Ги Сантос («Голден Стэйт»), Леонардо Мейндл («Альварк Токио»), Лукас Диас («Сеси Франка»), Бруно Кабокло («Венеция»), Тим Соарес («Нагоя»), Фелипе дос Анжос («Андорра»), («Гранада»).

Бразильцы выступят в группе G с командами Ирана, Испании и Кот-д’Ивуара.

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