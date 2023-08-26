Юта Ватанабе о свободных местах на арене: «Билеты должны доставаться людям, которые хотят прийти на матч»

Теги сборная Германии болельщики фото сборная Японии Чемпионат мира по баскетболу 2023 Юта Ватанабе Баскетбол

Форвард «Финикса» и сборной Японии Юта Ватанабе раскритиковал организаторов чемпионата мира-2023 после матча с Германией (63:81).

Ватанабе недоволен тем, что на арене в Окинаве во время игры было много свободных мест.

«Билеты на вчерашнюю игру были полностью распроданы. И я слышал, что было много людей, которые хотели попасть на матч, но не смогли получить билеты. Я не понимаю, как так в итоге вышло, что места в первом ряду пустовали.

Если вы раздаете билеты людям, которые не приходят на арену, то лучше скорректировать планы и продавать их болельщикам, которые действительно хотят посетить матч», – заявил Ватанабе.

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2 комментария

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Никола Тесла
Перекупы, похоже, потеряли деньги
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everyday4768
Бюджетников не смогли согнать что ли? Эх, учитесь у Цмоки – там рекорды посещаемости 😁
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