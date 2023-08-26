Джейлен Браун примет участие в Матче звезд лиги BIG3, который пройдет в Лондоне

Теги Бостон Джо Джонсон Леандро Барбоза НБА Майкл Бизли любительский баскетбол Джейлен Браун BIG3 Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейлен Браун примет участие в Матче звезд ветеранской лиги BIG3, который пройдет в Лондоне в субботу.

Браун своим участием поддержит благотворительную программу London Youth.

В матче среди прочих выступят экс-игроки НБА Джордан Кроуфорд, Майкл Бизли, Джо Джонсон, Леандро Барбоза, Джеральд Грин и Джейсон Ричардсон.

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