Джейлен Браун примет участие в Матче звезд лиги BIG3, который пройдет в Лондоне
Форвард «Бостона» Джейлен Браун примет участие в Матче звезд ветеранской лиги BIG3, который пройдет в Лондоне в субботу.
Браун своим участием поддержит благотворительную программу London Youth.
В матче среди прочих выступят экс-игроки НБА Джордан Кроуфорд, Майкл Бизли, Джо Джонсон, Леандро Барбоза, Джеральд Грин и Джейсон Ричардсон.
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