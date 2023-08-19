Джейлен Браун поблагодарил журналистов, которые голосовали за его включение в символические пятерки НБА

Теги Бостон НБА Джейлен Браун Баскетбол

Свингмен «Бостона» Джейлен Браун поблагодарил представителей СМИ, которые голосовали за его включение в символические пятерки НБА по итогам сезона-22/23.

Браун разослал голосовавшим за него журналистам письма со словам благодарности.

«Я хотел поблагодарить вас за ваши голоса. Я понимаю силу и вес нынешней системы голосования в НБА и влияние, которое оно оказывает на игроков в лиге.

Я также понимаю, что журналисты не обязаны этим заниматься. Тем не менее, вы нашли время, чтобы рассмотреть достойных кандидатов и грамотно распорядиться своим голосом. Желаю вам и вашей семье всего наилучшего и еще раз спасибо», – говорится в тексте письма.

Включение во вторую символическую пятерку сезона позволило Брауну получить супермаксимальное продление контракта на рекордные 304 миллиона долларов.

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