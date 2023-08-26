Кеньон Мартин: «Вембаньяме надо следовать своим собственным ожиданиям, а не ожиданиям других»

Теги Кеньон Мартин Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Бывший игрок НБА Кеньон Мартин рассказал о подходе, который должен быть во время дебютного сезона у первого номера драфта-2023 Виктора Вембаньямы из «Сан-Антонио».

Мартин был выбран под первым номером на драфте в 2000 году.

«У Вембаньямы будут свои собственные ожидания. Он выбран под первым номером, «Сан-Антонио», как мне кажется, является для него идеальным местом, у него там будет возможность расти и прогрессировать, а организация защитит его и позаботится о нем. И он может следовать своим собственным ожиданиям, а не ожиданиям других.

Если ты настоящий игрок и знаешь, что из себя представляешь, то твои ожидания должны превзойти чьи-либо еще», – заявил Мартин.

После всех приключений с Бритни Спирс, бейсболом и метро Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол. Получилось… как-то вяло

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