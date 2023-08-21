В Сан-Антонио появилось еще одно настенное изображение Вембаньямы. Он держит в руке тако
В Сан-Антонио появилось еще одно настенное изображение первого номера драфта НБА Виктора Вембаньямы из «Сперс».
Виктор держит в руке тако и просит принести ему еще. Автор, скорее всего, сыграл на недостаточном весе французского баскетболиста, который при росте 222 см составляет 102 кг.
Предполагается, что 19-летний Вембаньяма сможет обрести нужные кондиции, наслаждаясь местной кухней.
После всех приключений с Бритни Спирс, бейсболом и метро Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол. Получилось… как-то вяло
Фото: Jeph Duarte
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