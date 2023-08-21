В Сан-Антонио появилось еще одно настенное изображение Вембаньямы. Он держит в руке тако

Теги светская хроника Сан-Антонио НБА фото Виктор Вембаньяма Баскетбол

В Сан-Антонио появилось еще одно настенное изображение первого номера драфта НБА Виктора Вембаньямы из «Сперс».

Виктор держит в руке тако и просит принести ему еще. Автор, скорее всего, сыграл на недостаточном весе французского баскетболиста, который при росте 222 см составляет 102 кг. 

Предполагается, что 19-летний Вембаньяма сможет обрести нужные кондиции, наслаждаясь местной кухней.

После всех приключений с Бритни Спирс, бейсболом и метро Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол. Получилось… как-то вяло

Фото: Jeph Duarte

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2 комментария

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Goddemic
Тамперинг Леброна в действии!)
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Jedef
Ответ Goddemic
Тамперинг Леброна в действии!)
тут другое) он уже пытается отнять у Сохана звание "главного по кислотным причёскам", теперь полез на Леброна с его тако
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