В Сан-Антонио появилось еще одно настенное изображение Вембаньямы. Он держит в руке тако

В Сан-Антонио появилось еще одно настенное изображение первого номера драфта НБА Виктора Вембаньямы из «Сперс».

Виктор держит в руке тако и просит принести ему еще. Автор, скорее всего, сыграл на недостаточном весе французского баскетболиста, который при росте 222 см составляет 102 кг.

Предполагается, что 19-летний Вембаньяма сможет обрести нужные кондиции, наслаждаясь местной кухней.

После всех приключений с Бритни Спирс, бейсболом и метро Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол. Получилось… как-то вяло

Фото: Jeph Duarte