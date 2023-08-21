Виктор Вембаньяма потренировался с известным боксером из Сан-Антонио

Первый номер драфта НБА Виктор Вембаньяма из «Сперс» потренировался с известным боксером из Сан-Антонио Джеймсом Лейей.

Лейя похвалил французского «большого».

«Я был шокирован тем, что Виктор решил потренироваться с нами. Но оказалось, что он готов. Мы обмотали ему руки и дали перчатки, он быстро освоился. Меня поразило то, как быстро он во всем разобрался, поразил уровень его мастерства», – заявил Лейя.

Лейя – бывший профессиональный боксер, выступавший с 1988 по 2005 годы. Он был обладателем титула чемпиона в первом полулегком весе в 1994 году.

Баскетбол – это случайное блуждание. Это доказывает математическая модель

Новый «Финикс» собран исключительно из самых дорогих и самых дешевых игроков – как это все будет работать?