Телеведущий Рик Камла о внутрисезонном турнире: «Турнир имени Виктора Вембаньямы. НБА делает все, чтобы показать француза во всей красе»

Теги Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Телеведущий NBA TV Рик Камла придумал новое название для внутрисезонного турнира, взяв во внимание факт, что Лига делает ставку на первого номера драфта Виктора Вембаньяму.

«Это то, что нужно выиграть. Это буквально турнир. Это трофей. Думаю, что команды и игроки должны быть заинтересованы в этом, я действительно так считаю. Подозреваю, что они так и сделают.

Мы должны назвать его турнир имени Виктора Вембаньямы, потому что НБА делает все, чтобы показать Виктора во всей красе. Именно игры «Сан-Антонио» будут показаны больше всего. Это единственная команда, у которой более двух матчей групповой стадии транслируются на ESPN и TNT», – сказал Камла в эфире Sirius XM NBA Radio.

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1 комментарий

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Максим Макеев
а чем тот же холмгрен настолько хуже витеньки?
нба может оказаться в дураках с этим пиаром
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