Энтони Эдвардс: «Гилберт Аренас считает, что я не играю на равный счет, потому что тороплюсь домой»

Энтони Эдвардс прокомментировал ключевой броскок в матче с «Тандер».

Защитник Энтони Эдвардс помог «Миннесоте» добиться победы в концовке матча против «Тандер».

Эдвардс реализовал сложный трехочковый при «-2» за 38,5 секунды до конца матча.

«Получаю довольно много негативной критики за свой выбор бросков, потому что никогда не играю на равный счет.

Гилберт Аренас недавно сказал, что я просто тороплюсь домой.

Я действительно играю только на победу», – признался Эдвардс.