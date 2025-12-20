Энтони Эдвардс: «Гилберт Аренас считает, что я не играю на равный счет, потому что тороплюсь домой»
Энтони Эдвардс прокомментировал ключевой броскок в матче с «Тандер».
Защитник Энтони Эдвардс помог «Миннесоте» добиться победы в концовке матча против «Тандер».
Эдвардс реализовал сложный трехочковый при «-2» за 38,5 секунды до конца матча.
«Получаю довольно много негативной критики за свой выбор бросков, потому что никогда не играю на равный счет.
Гилберт Аренас недавно сказал, что я просто тороплюсь домой.
Я действительно играю только на победу», – признался Эдвардс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
