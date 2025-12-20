Эй Джей Дибанца набрал 35 очков и продемонстрировал атлетизм в ярком данке в NCAA
Эй Джей Дибанца оправдывает ожидания в свой первый год в NCAA.
Новичок Бригама Янга Эй Джей Дибанца – претендент на 1-й номер драфта-2026 НБА – провел яркий матч против Христианского университета Абилина (85:67).
Дибанца набрал 35 очков – второй результат в истории своего университета для первогодок.
18-летний форвард также продемонстрировал свой атлетизм в ярком игровом моменте.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NCAA March Madness
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости