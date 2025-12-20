Эй Джей Дибанца набрал 35 очков и продемонстрировал атлетизм в ярком данке в NCAA

Эй Джей Дибанца оправдывает ожидания в свой первый год в NCAA.

Новичок Бригама Янга Эй Джей Дибанца – претендент на 1-й номер драфта-2026 НБА – провел яркий матч против Христианского университета Абилина (85:67). Дибанца набрал 35 очков – второй результат в истории своего университета для первогодок. 18-летний форвард также продемонстрировал свой атлетизм в ярком игровом моменте.