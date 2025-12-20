Видео
0

Эй Джей Дибанца набрал 35 очков и продемонстрировал атлетизм в ярком данке в NCAA

Эй Джей Дибанца оправдывает ожидания в свой первый год в NCAA.

Новичок Бригама Янга Эй Джей Дибанца – претендент на 1-й номер драфта-2026 НБА – провел яркий матч против Христианского университета Абилина (85:67).

Дибанца набрал 35 очков – второй результат в истории своего университета для первогодок.

18-летний форвард также продемонстрировал свой атлетизм в ярком игровом моменте.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NCAA March Madness
logoNCAA
logoдрафт НБА
университет Бригама Янга
logoБаскетбол - видео
Эй Джей Дибанца
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Энтони Эдвардс: «Гилберт Аренас считает, что я не играю на равный счет, потому что тороплюсь домой»
16 минут назад
Сэйбен Ли близок к уходу из «Олимпиакоса»
31 минуту назад
В НБА считают, что «Пэйсерс» постараются обменять Джараса Уокера до дедлайна
47 минут назад
Энтони Эдвардс об удалении Криса Финча: «Мне это по душе, наш парень»
сегодня, 15:05
Игроки «Торонто» Скотти Барнс и Джамал Шэд приняли участие в балете «Щелкунчик»
сегодня, 14:55Видео
Айзейя Томас посетил матч «Селтикс», посвященный его 52-очковому выступлению в 2016 году
сегодня, 14:32Видео
«Никс» пытались привлечь Кавая Ленарда в 2019 году с помощью ролика от SNL
сегодня, 14:30Видео
Единая лига ВТБ. УНИКС уверенно справился с «Зенитом», «Самара» уступила «Автодору» в овертайме
сегодня, 14:05
Кевин Пантер стал MVP 17-го тура Евролиги, набрав 43 очка в игре с тремя овертаймами
сегодня, 13:59Фото
Президент «Клипперс» Лоуренс Фрэнк провел встречу с фанатами, но попросил не снимать ее
сегодня, 13:30Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» победило «Надежду», «Спарта энд К» встретится с «Динамо Москва» и другие матчи
сегодня, 12:50
Адриатическая лига. ФМП сыграет с «Игокеа»
сегодня, 09:23
ACB. «Жирона» встретится с «Тенерифе», «Форса Льейда» примет «Реал» и другие матчи
сегодня, 12:50
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» примет «Фенербахче», «Бешикташ» встретится с «Тофашем»
сегодня, 08:56
Чемпионат Италии. «Канту» примет «Милан»
сегодня, 12:50
Чемпионат Франции. «Бурк» сыграет с «Элан Шалоном», «Дижон» встретится с «Нанси»
сегодня, 12:50
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет «Ираклис», «Арис» встретится с «Перистери» и другие матчи
сегодня, 12:50
Андре Драммонд реализовал рекордные за карьеру 3 трехочковых, столько же было за весь прошлый сезон
сегодня, 09:58
Судья Тре Мэддокс получил травму, матч «Кливленд» – «Чикаго» продолжила обслуживать бригада из двух человек
сегодня, 08:01
Энтони Эдвардс о решении добавить новые элементы в арсенал: «Поиграл против ОКС»
сегодня, 06:51