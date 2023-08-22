«Не могу в это поверить». Квентин Граймс отреагировал на смерть бывшего партнера по команде

Атакующий защитник « » отреагировал на смерть бывшего партнера по команде Университета Хьюстона Реджи Чейни.

«Черт возьми, не могу в это поверить. #RIPREGGIE», – написал Граймс, опубликовав в соцсети совместную фотографию с Чейни.

Чейни скончался в понедельник в возрасте 23 лет. Причина смерти баскетболиста на данный момент не установлена.

В 2021 году Граймс и Чейни помогли «Кугарс» выйти в «Финал четырех» впервые с 1984 года.

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