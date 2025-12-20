«Бавария» рассталась с главным тренером Горди Хербертом

Горди Херберт завершил работу в «Баварии».

Горди Херберт и «Бавария » решили завершить сотрудничество по соглашению сторон. 66-летний канадский специалист возглавил немецкий клуб летом 2024 года.

Команда проиграла 8 матчей подряд в Евролиге и занимает 18-е место с результатом 5-12.

«Горди сыграл важнейшую роль в повышении интереса к баскетболу в Мюнхене. Но в спорте случается, что перемены становятся необходимы.

Травмы после Евробаскета и в сезоне, сложное расписание, личные проблемы со здоровьем – вины Горди в этих проблемах нет. Но мы находимся на перепутье и должны учитывать в первую очередь интересы клуба.

Впереди еще больше половины сезона, мы верим в наш коллектив и надеемся, что свежий взгляд поможет снова разжечь огонь», – прокомментировал решение спортивный директор Драган Тарлач.