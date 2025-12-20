1

«Бавария» рассталась с главным тренером Горди Хербертом

Горди Херберт завершил работу в «Баварии».

Горди Херберт и «Бавария» решили завершить сотрудничество по соглашению сторон. 66-летний канадский специалист возглавил немецкий клуб летом 2024 года.

Команда проиграла 8 матчей подряд в Евролиге и занимает 18-е место с результатом 5-12.

«Горди сыграл важнейшую роль в повышении интереса к баскетболу в Мюнхене. Но в спорте случается, что перемены становятся необходимы.

Травмы после Евробаскета и в сезоне, сложное расписание, личные проблемы со здоровьем – вины Горди в этих проблемах нет. Но мы находимся на перепутье и должны учитывать в первую очередь интересы клуба.

Впереди еще больше половины сезона, мы верим в наш коллектив и надеемся, что свежий взгляд поможет снова разжечь огонь», – прокомментировал решение спортивный директор Драган Тарлач.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Баварии»
logoчемпионат Германии
logoБавария
Горди Херберт
переходы
logoЕвролига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Опубликованы бюджеты клубов Бундеслиги на сезон 2025/26: «Бавария» сохраняет лидерство
18 декабря, 16:10
Спенсер Динуидди о переходе в «Баварию»: «Евролига очень конкурентна. Высокоуровневый баскетбол, которым можно наслаждаться в погоне за мечтой»
7 ноября, 14:15
Спенсер Динуидди подписал контракт с «Баварией»
23 октября, 14:40
Главные новости
НБА. «Денвер» примет «Хьюстон», «Клипперс» встретятся с «Лейкерс» и другие матчи
10 минут назад
Эй Джей Дибанца набрал 35 очков и продемонстрировал атлетизм в ярком данке в NCAA
33 минуты назадВидео
Энтони Эдвардс: «Гилберт Аренас считает, что я не играю на равный счет, потому что тороплюсь домой»
49 минут назад
Сэйбен Ли близок к уходу из «Олимпиакоса»
сегодня, 15:38
В НБА считают, что «Пэйсерс» постараются обменять Джараса Уокера до дедлайна
сегодня, 15:22
Энтони Эдвардс об удалении Криса Финча: «Мне это по душе, наш парень»
сегодня, 15:05
Игроки «Торонто» Скотти Барнс и Джамал Шэд приняли участие в балете «Щелкунчик»
сегодня, 14:55Видео
Айзейя Томас посетил матч «Селтикс», посвященный его 52-очковому выступлению в 2016 году
сегодня, 14:32Видео
«Никс» пытались привлечь Кавая Ленарда в 2019 году с помощью ролика от SNL
сегодня, 14:30Видео
Единая лига ВТБ. УНИКС уверенно справился с «Зенитом», «Самара» уступила «Автодору» в овертайме
сегодня, 14:05
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» победило «Надежду», «Спарта энд К» встретится с «Динамо Москва» и другие матчи
сегодня, 12:50
Адриатическая лига. ФМП сыграет с «Игокеа»
сегодня, 09:23
ACB. «Жирона» встретится с «Тенерифе», «Форса Льейда» примет «Реал» и другие матчи
сегодня, 12:50
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» примет «Фенербахче», «Бешикташ» встретится с «Тофашем»
сегодня, 08:56
Чемпионат Италии. «Канту» примет «Милан»
сегодня, 12:50
Чемпионат Франции. «Бурк» сыграет с «Элан Шалоном», «Дижон» встретится с «Нанси»
сегодня, 12:50
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет «Ираклис», «Арис» встретится с «Перистери» и другие матчи
сегодня, 12:50
Андре Драммонд реализовал рекордные за карьеру 3 трехочковых, столько же было за весь прошлый сезон
сегодня, 09:58
Судья Тре Мэддокс получил травму, матч «Кливленд» – «Чикаго» продолжила обслуживать бригада из двух человек
сегодня, 08:01
Энтони Эдвардс о решении добавить новые элементы в арсенал: «Поиграл против ОКС»
сегодня, 06:51