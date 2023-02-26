ЧМ-2023. Квалификация. Франция сыграет с Литвой, Испания – с Италией и другие матчи

В воскресенье, 26 февраля, пройдут шесть матчей третьего раунда квалификации чемпионата мира 2023 года.

Франция сыграет с Литвой, Испания – с Италией.

Чемпионат мира-2023

Квалификационный турнир

Второй раунд

Группа K

Франция – Литва

26 февраля. 20.00

Венгрия – Босния и Герцеговина

26 февраля. 21.00

Черногория – Чехия

26 февраля. 21.00

Положение команд: Франция – 9-2, Литва – 9-2, Черногория – 6-5, Босния и Герцеговина – 6-5, Венгрия – 5-6, Чехия – 3-8.

Группа L

Грузия – Исландия

26 февраля. 19.00

Украина – Нидерланды

26 февраля. 19.00

Испания – Италия

26 февраля. 20.00

Положение команд: Испания – 8-1, Италия – 7-2, Грузия – 5-4, Исландия – 4-5, Украина – 3-6, Нидерланды – 0-9.

Группа I

Положение команд: Латвия – 8-1, Греция – 6-3, Сербия – 5-4, Бельгия – 4-5, Турция – 3-6, Великобритания – 1-8.

Группа J

Положение команд: Германия – 9-2, Финляндия – 9-2, Словения – 7-4, Швеция – 5-6, Израиль – 3-8, Эстония – 3-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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