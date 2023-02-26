ЧМ-2023. Квалификация. Франция сыграет с Литвой, Испания – с Италией и другие матчи
В воскресенье, 26 февраля, пройдут шесть матчей третьего раунда квалификации чемпионата мира 2023 года.
Франция сыграет с Литвой, Испания – с Италией.
Квалификационный турнир
Второй раунд
Группа K
Франция – Литва
26 февраля. 20.00
Венгрия – Босния и Герцеговина
26 февраля. 21.00
Черногория – Чехия
26 февраля. 21.00
Положение команд: Франция – 9-2, Литва – 9-2, Черногория – 6-5, Босния и Герцеговина – 6-5, Венгрия – 5-6, Чехия – 3-8.
Группа L
Грузия – Исландия
26 февраля. 19.00
Украина – Нидерланды
26 февраля. 19.00
Испания – Италия
26 февраля. 20.00
Положение команд: Испания – 8-1, Италия – 7-2, Грузия – 5-4, Исландия – 4-5, Украина – 3-6, Нидерланды – 0-9.
Группа I
Положение команд: Латвия – 8-1, Греция – 6-3, Сербия – 5-4, Бельгия – 4-5, Турция – 3-6, Великобритания – 1-8.
Группа J
Положение команд: Германия – 9-2, Финляндия – 9-2, Словения – 7-4, Швеция – 5-6, Израиль – 3-8, Эстония – 3-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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