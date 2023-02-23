ЧМ-2023. Квалификация. Литва – Венгрия, Италия сыграет с Украиной и другие матчи
В четверг, 23 февраля, пройдут шесть матчей третьего раунда квалификации чемпионата мира 2023 года.
Литва встретится с Венгрией, Италия сыграет с Украиной.
Квалификационный турнир
Второй раунд
Группа K
Литва – Венгрия
23 февраля. 20:30
Чехия – Франция
23 февраля. 20:45
Босния и Герцеговина – Черногория
23 февраля. 22:00
Положение команд: Франция – 8-2, Литва – 8-2, Черногория – 6-4, Босния и Герцеговина – 5-5, Венгрия – 5-5, Чехия – 3-7.
Группа L
Нидерланды – Грузия
23 февраля. 21:30
Исландия – Испания
23 февраля. 22:45
Италия – Украина
23 февраля. 23:00
Положение команд: Испания – 7-1, Италия – 6-2, Грузия – 4-4, Исландия – 4-4, Украина – 3-5, Нидерланды – 0-8.
Группа I
Положение команд: Латвия – 7-1, Сербия – 5-3, Греция – 5-3, Турция – 3-5, Бельгия – 3-5, Великобритания – 1-7.
Группа J
Положение команд: Германия – 8-2, Финляндия – 8-2, Словения – 7-3, Швеция – 5-5, Израиль – 3-7, Эстония – 2-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Какие рекорды Леброн будет бить дальше? Следующие мишени – Джордан, Мэджик и Шак
Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов
Комментарии