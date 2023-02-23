ЧМ-2023. Квалификация. Литва – Венгрия, Италия сыграет с Украиной и другие матчи

В четверг, 23 февраля, пройдут шесть матчей третьего раунда квалификации чемпионата мира 2023 года.

Литва встретится с Венгрией, Италия сыграет с Украиной.

Чемпионат мира-2023

Квалификационный турнир

Второй раунд

Группа K

Литва – Венгрия

23 февраля. 20:30

Чехия – Франция

23 февраля. 20:45

Босния и Герцеговина – Черногория

23 февраля. 22:00

Положение команд: Франция – 8-2, Литва – 8-2, Черногория – 6-4, Босния и Герцеговина – 5-5, Венгрия – 5-5, Чехия – 3-7.

Группа L

Нидерланды – Грузия

23 февраля. 21:30

Исландия – Испания

23 февраля. 22:45

Италия – Украина

23 февраля. 23:00

Положение команд: Испания – 7-1, Италия – 6-2, Грузия – 4-4, Исландия – 4-4, Украина – 3-5, Нидерланды – 0-8.

Группа I

Положение команд: Латвия – 7-1, Сербия – 5-3, Греция – 5-3, Турция – 3-5, Бельгия – 3-5, Великобритания – 1-7.

Группа J

Положение команд: Германия – 8-2, Финляндия – 8-2, Словения – 7-3, Швеция – 5-5, Израиль – 3-7, Эстония – 2-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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