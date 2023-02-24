ЧМ-2023. Квалификация. Греция – Сербия, Турция встретится с Латвией и другие матчи

В пятницу, 24 февраля, пройдут шесть матчей третьего раунда квалификации чемпионата мира 2023 года.

Греция встретится с Сербией, Турция сыграет с Латвией.

Чемпионат мира-2023

Квалификационный турнир

Второй раунд

Группа I

Греция – Сербия

24 февраля. 20:00

Турция – Латвия

24 февраля. 20:00

Великобритания – Бельгия

24 февраля. 22:30

Положение команд: Латвия – 7-1, Сербия – 5-3, Греция – 5-3, Турция – 3-5, Бельгия – 3-5, Великобритания – 1-7.

Группа J

Израиль – Финляндия

24 февраля. 15:30

Эстония – Словения

24 февраля. 18:00

Германия – Швеция

24 февраля. 21:30

Положение команд: Германия – 8-2, Финляндия – 8-2, Словения – 7-3, Швеция – 5-5, Израиль – 3-7, Эстония – 2-8.

Группа K

Положение команд: Франция – 9-2, Литва – 9-2, Черногория – 6-5, Босния и Герцеговина – 6-5, Венгрия – 5-6, Чехия – 3-8.

Группа L

Положение команд: Испания – 8-1, Италия – 7-2, Грузия – 5-4, Исландия – 4-5, Украина – 3-6, Нидерланды – 0-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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