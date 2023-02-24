ЧМ-2023. Квалификация. Греция – Сербия, Турция встретится с Латвией и другие матчи
В пятницу, 24 февраля, пройдут шесть матчей третьего раунда квалификации чемпионата мира 2023 года.
Греция встретится с Сербией, Турция сыграет с Латвией.
Квалификационный турнир
Второй раунд
Группа I
Греция – Сербия
24 февраля. 20:00
Турция – Латвия
24 февраля. 20:00
Великобритания – Бельгия
24 февраля. 22:30
Положение команд: Латвия – 7-1, Сербия – 5-3, Греция – 5-3, Турция – 3-5, Бельгия – 3-5, Великобритания – 1-7.
Группа J
Израиль – Финляндия
24 февраля. 15:30
Эстония – Словения
24 февраля. 18:00
Германия – Швеция
24 февраля. 21:30
Положение команд: Германия – 8-2, Финляндия – 8-2, Словения – 7-3, Швеция – 5-5, Израиль – 3-7, Эстония – 2-8.
Группа K
Положение команд: Франция – 9-2, Литва – 9-2, Черногория – 6-5, Босния и Герцеговина – 6-5, Венгрия – 5-6, Чехия – 3-8.
Группа L
Положение команд: Испания – 8-1, Италия – 7-2, Грузия – 5-4, Исландия – 4-5, Украина – 3-6, Нидерланды – 0-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Какие рекорды Леброн будет бить дальше? Следующие мишени – Джордан, Мэджик и Шак
Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов
1 комментарий