Руди Гобер: «Мы потратили все время на нытье. С таким настроем далеко не уедем. У нас нет времени плакать или показывать пальцем»

После болезненного 30-очкового поражения от Канады на чемпионате мира-2023 центровой сборной Франции и «Миннесоты» призвал свою команду изменить настрой и осознать важность предстоящей игры против Латвии.

«Канада была лучше нас во всех аспектах. Но для меня все начинается с образа мыслей. Мы потратили все время на нытье. С таким настроем далеко не уедем.

В конце концов, может быть, это то, что нам было нужно. Иногда полезно проветрить голову. Это большое поражение. Его нужно принять, переработать и переварить. У нас нет времени плакать или показывать пальцем.

Мы все знаем, что нам нужно делать лучше. Меня самого сегодня на паркете не было. Может быть, я немного строг к себе, говоря это, но я знаю, что не повлиял на игру так, как должен был. Знаем, что в воскресном матче с Латвией нам необходимо побеждать. Понимаем, что прижаты к стене. Должны изменить свой настрой», – сказал Гобер после матча.

Гобер отметился 8 очками, 9 подборами и 4 потерями при 4 из 9 с игры.

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