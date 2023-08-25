Руди Гобер: «Мы потратили все время на нытье. С таким настроем далеко не уедем. У нас нет времени плакать или показывать пальцем»

Теги сборная Франции сборная Канады Руди Гобер Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

После болезненного 30-очкового поражения от Канады на чемпионате мира-2023 центровой сборной Франции и «Миннесоты» Руди Гобер призвал свою команду изменить настрой и осознать важность предстоящей игры против Латвии.

«Канада была лучше нас во всех аспектах. Но для меня все начинается с образа мыслей. Мы потратили все время на нытье. С таким настроем далеко не уедем.

В конце концов, может быть, это то, что нам было нужно. Иногда полезно проветрить голову. Это большое поражение. Его нужно принять, переработать и переварить. У нас нет времени плакать или показывать пальцем.

Мы все знаем, что нам нужно делать лучше. Меня самого сегодня на паркете не было. Может быть, я немного строг к себе, говоря это, но я знаю, что не повлиял на игру так, как должен был. Знаем, что в воскресном матче с Латвией нам необходимо побеждать. Понимаем, что прижаты к стене. Должны изменить свой настрой», – сказал Гобер после матча.

Гобер отметился 8 очками, 9 подборами и 4 потерями при 4 из 9 с игры.

Лука Дончич, Шэй Гилджес-Александер и новый Дуэйн Уэйд. 20 звезд, которые сделают чемпионат мира особенным

Сборная США без суперзвезд НБА – кто все эти люди на ЧМ-2023?

Ваш компактный гид по баскетбольному ЧМ: США опять провалятся? А кто удивит? У Дончича есть шансы?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий