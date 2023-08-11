Руди Гобер отрабатывает трехочковые с получения на тренировке

Центровой «Миннесоты» и сборной Франции Руди Гобер отрабатывает «кэтч-н-шут» броски из-за дуги на тренировке.

Ранее Гобер реализовал первый 3-очковый в карьере во время товарищеского матча.

Француз за 10 сезонов в исполнил 14 дальних бросков, не попав ни разу.

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