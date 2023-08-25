Диллон Брукс: «Cмотрим на каждую игру так, словно это седьмой матч серии в НБА»

Теги сборная Франции НБА сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Диллон Брукс Баскетбол

Легкий форвард сборной Канады и «Хьюстона» Диллон Брукс признался, что национальная команда относится к каждой встрече, как к самой важной игре сезона.

«Мы смотрим на каждую игру так, словно это седьмой матч серии в НБА.

Франция – хорошая команда, но мы знали, что нам нужно просто выйти на площадку. Мы должны играть жестко и просто... ну, знаете... выкладываться на максимум», – поделился форвард.

Брукс отметился 12 очками при 5 из 6 с игры.

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5 комментариев

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Марсель Объелся
83% с игры Брукс всё-таки не каждый год выдаёт
+7
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Cash_flow
Ответ Tim Timson
даже интересно навскидку кто играл в сборной Канады 7 ю игру в НБА?).. Дорт только с его промахом решающим?)
Винтажный Келлз Олиник набирает 26 очков в седьмой игре полуфинала Востока с Визардс Джона Уолла и затаскивает победу для Бостона 👇
https://youtu.be/9-HIsPKFWnI?si=w6cVH822yBNhGR-r
+3
0
+3
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Tim Timson
Ответ Cash_flow
Винтажный Келлз Олиник набирает 26 очков в седьмой игре полуфинала Востока с Визардс Джона Уолла и затаскивает победу для Бостона 👇 https://youtu.be/9-HIsPKFWnI?si=w6cVH822yBNhGR-r
хоть на IT4 глянул и подмастерье Брауна Хорфорда и ко)).. было время. спасибо)
+1
0
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Tim Timson
даже интересно навскидку кто играл в сборной Канады 7 ю игру в НБА?).. Дорт только с его промахом решающим?)
+1
-1
0
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711M
Ответ Tim Timson
даже интересно навскидку кто играл в сборной Канады 7 ю игру в НБА?).. Дорт только с его промахом решающим?)
ну шэй с тем же хьюстоном хардена и уэстбрука…
0
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