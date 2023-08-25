Диллон Брукс: «Cмотрим на каждую игру так, словно это седьмой матч серии в НБА»

Легкий форвард сборной Канады и «Хьюстона» признался, что национальная команда относится к каждой встрече, как к самой важной игре сезона.

«Мы смотрим на каждую игру так, словно это седьмой матч серии в НБА.

Франция – хорошая команда, но мы знали, что нам нужно просто выйти на площадку. Мы должны играть жестко и просто... ну, знаете... выкладываться на максимум», – поделился форвард.

Брукс отметился 12 очками при 5 из 6 с игры.

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