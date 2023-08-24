Сборная Канады объявила состав на ЧМ-2023
Сборная Канады определилась с составом из 12 человек, который будет представлять страну на предстоящем чемпионате мира.
Кенни Шери и Томас Скрабб покинули расположение команды. Келли Олиник будет капитаном сборной.
Канада попала в группу H и на групповом этапе в Джакарте встретится с Францией (25 августа), Ливаном (27 августа) и Латвией (29 августа).
Состав сборной Канады на ЧМ-2023:
Шэй Гилджес-Александер, Ар Джей Барретт, Диллон Брукс, Лу Дорт, Никил Александер-Уокер, Келли Олиник, Дуайт Пауэлл, Зак Эди, Кайл Александер, Трэй Белл-Хэйнс, Мелвин Эджим, Фил Скрабб.
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