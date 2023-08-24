Сборная Канады объявила состав на ЧМ-2023

Теги НБА сборная Канады Келли Олиник Дуайт Пауэлл Мелвин Эджим Диллон Брукс Шэй Гилджес-Александер Филип Скрабб Ар Джей Барретт Никил Александер-Уокер Лугенц Дорт Кайл Александер Трэй Белл-Хэйнс Баскетбол

Сборная Канады определилась с составом из 12 человек, который будет представлять страну на предстоящем чемпионате мира.

Кенни Шери и Томас Скрабб покинули расположение команды. Келли Олиник будет капитаном сборной.

Канада попала в группу H и на групповом этапе в Джакарте встретится с Францией (25 августа), Ливаном (27 августа) и Латвией (29 августа).

Состав сборной Канады на ЧМ-2023:

Шэй Гилджес-Александер, Ар Джей Барретт, Диллон Брукс, Лу Дорт, Никил Александер-Уокер, Келли Олиник, Дуайт Пауэлл, Зак Эди, Кайл Александер, Трэй Белл-Хэйнс, Мелвин Эджим, Фил Скрабб.

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2 комментария

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Артур Артур
Заявка на Топ3 минимум?
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andrushapumba
Хороший состав.
В нба в плей инн точно бы проходили
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