Сборная Канады объявила состав на ЧМ-2023

Сборная Канады определилась с составом из 12 человек, который будет представлять страну на предстоящем чемпионате мира.

Кенни Шери и Томас Скрабб покинули расположение команды. Келли Олиник будет капитаном сборной.

Канада попала в группу H и на групповом этапе в Джакарте встретится с Францией (25 августа), Ливаном (27 августа) и Латвией (29 августа).

Состав сборной Канады на ЧМ-2023:

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