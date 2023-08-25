Фанаты скандировали «MVP» в адрес Диллона Брукса: «Такое случилось впервые в моей карьере. Я проникся любовью к Индонезии»

Болельщики в Джакарте, Индонезия, скандировали «MVP» в адрес форварда сборной Канады и «Хьюстона» .

Брукс отреагировал эмоционально: «Такое случилось впервые в моей карьере. Я проникся любовью к Джакарте, любовью к Индонезии. Буду продолжать играть для своих болельщиков».

Форвард отметился 12 очками при 5 из 6 с игры.

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