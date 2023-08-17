Джефф Грин: «У «Хьюстона» есть все необходимое, чтобы побороться за выход в плей-офф»
Форвард «Хьюстона» Джефф Грин считает, что обновленный состав «Рокетс» способен побороться за выход в плей-офф в следующем сезоне.
«У нас хороший баланс опыта и молодости. У нас нет больше парней моего возраста, но у нас есть парни, которые добились больших успехов в этой лиге.
Фред Ванвлит выигрывал чемпионат, он знает, что для этого нужно. Диллон Брукс много лет играл в «Мемфисе», проявляя себя на обеих сторонах площадки. Он был в плей-офф и знает, как туда попасть. Он умеет играть жестко и знает, как действовать людям на нервы.
У нас есть молодые ребята. Джейлен Грин, которого мне хочется назвать двоюродным братом, хотя на самом деле мы не родственники. Джабари Смит. Два молодых парня, которые пытаются заработать себе имя.
Думаю, что с таким балансом и отличным тренером в лице Име Удоки у нас есть все необходимое, чтобы побороться за выход в плей-офф. Многие сомневаются в этом, но с чего-то нужно начинать. Если мы поверим в то, что хочет Име, у нас будет шанс выйти в плей-офф», – сказал Грин.
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