Джефф Грин: «У «Хьюстона» есть все необходимое, чтобы побороться за выход в плей-офф»

Форвард « » считает, что обновленный состав «Рокетс» способен побороться за выход в плей-офф в следующем сезоне.

«У нас хороший баланс опыта и молодости. У нас нет больше парней моего возраста, но у нас есть парни, которые добились больших успехов в этой лиге.

выигрывал чемпионат, он знает, что для этого нужно. Диллон Брукс много лет играл в «Мемфисе», проявляя себя на обеих сторонах площадки. Он был в плей-офф и знает, как туда попасть. Он умеет играть жестко и знает, как действовать людям на нервы.

У нас есть молодые ребята. , которого мне хочется назвать двоюродным братом, хотя на самом деле мы не родственники. . Два молодых парня, которые пытаются заработать себе имя.

Думаю, что с таким балансом и отличным тренером в лице Име Удоки у нас есть все необходимое, чтобы побороться за выход в плей-офф. Многие сомневаются в этом, но с чего-то нужно начинать. Если мы поверим в то, что хочет Име, у нас будет шанс выйти в плей-офф», – сказал Грин.

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