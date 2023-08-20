Женская НБА. «Вашингтон» сыграет с «Далласом», «Чикаго» – с «Коннектикутом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.

« » сыграет дома с « », «Чикаго» встретится с «Коннектикутом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Даллас

20 августа. 22.00

– Коннектикут

21 августа. 0.00

– Индиана

21 августа. 1.00

– Сиэтл

21 августа. 2.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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