Женская НБА. «Вашингтон» сыграет с «Далласом», «Чикаго» – с «Коннектикутом» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.
«Вашингтон» сыграет дома с «Далласом», «Чикаго» встретится с «Коннектикутом».
Регулярный чемпионат
Вашингтон – Даллас
20 августа. 22.00
Чикаго – Коннектикут
21 августа. 0.00
Финикс – Индиана
21 августа. 1.00
Миннесота – Сиэтл
21 августа. 2.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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