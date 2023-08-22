Женская НБА. «Вашингтон» примет «Коннектикут», «Атланта» – «Лас-Вегас» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.

« » примет «Коннектикут», «Атланта» – «Лас-Вегас».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

– Лас-Вегас

23 августа. 2.00

Вашингтон – Коннектикут

23 августа. 2.00

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23 августа. 3.00

– Сиэтл

23 августа. 3.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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