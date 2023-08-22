Женская НБА. «Вашингтон» примет «Коннектикут», «Атланта» – «Лас-Вегас» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.
«Вашингтон» примет «Коннектикут», «Атланта» – «Лас-Вегас».
Регулярный чемпионат
Атланта – Лас-Вегас
23 августа. 2.00
Вашингтон – Коннектикут
23 августа. 2.00
Миннесота – Даллас
23 августа. 3.00
Чикаго – Сиэтл
23 августа. 3.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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