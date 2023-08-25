Джош Гидди о рекорде: «Я и понятия не имел. Главное, чтобы мы выиграли матч – это делает меня счастливым»

Разыгрывающий сборной Австралии и «Оклахомы» после победы над Финляндией (98:72) рассказал, что высоко ценит вклад своих партнеров по команде.

Защитник за 25 минут на паркете набрал 14 очков, сделал 9 подборов и 8 результативных передач.

«Я и понятия не имел [о рекорде]. Но, как я всегда говорю, это здорово – быть в коллективе с такими парнями. Всегда важен состав, всегда важна команда.

Нам повезло, что у нас глубокий ростер из 12 человек. Играю я хорошо или плохо – главное, чтобы мы выиграли матч. Сегодня мы это сделали. Это то, что делает меня счастливым», – сказал Гидди.

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