Сборная Австралии определилась с составом на ЧМ-2023

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Сборная Австралии назвала состав из 12 баскетболистов на чемпионат мира-2023.

Австралийцы готовились к турниру с ростером из 13 игроков, но Джок Лэндейл недавно получил травму и вынужден был покинуть расположение сборной.

Состав сборной Австралии

Ксавьер Кукс, Дайсон Дэниэлс, Данте Экзам, Джош Гидди, Крис Гулдинг, Джош Грин, Джо Инглс, Ник Кэй, Патрик Миллс, Дуоп Рит, Матисс Тайбулл и Джек Уайт.

Австралия сыграет в группе Е с Германией, Финляндией и Японией.

Звезда сборной Японии не сыграет на домашнем ЧМ. Руи Хатимуру годами травят на родине, хотя он был знаменосцем на Олимпиаде

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1 комментарий

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За Валенсию с 1999
легенды филки Симмонса не хватает. С ним бы 100 проц стали бы ЧМ
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