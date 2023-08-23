Сборная Австралии определилась с составом на ЧМ-2023
Сборная Австралии назвала состав из 12 баскетболистов на чемпионат мира-2023.
Австралийцы готовились к турниру с ростером из 13 игроков, но Джок Лэндейл недавно получил травму и вынужден был покинуть расположение сборной.
Состав сборной Австралии
Ксавьер Кукс, Дайсон Дэниэлс, Данте Экзам, Джош Гидди, Крис Гулдинг, Джош Грин, Джо Инглс, Ник Кэй, Патрик Миллс, Дуоп Рит, Матисс Тайбулл и Джек Уайт.
Австралия сыграет в группе Е с Германией, Финляндией и Японией.
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