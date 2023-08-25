Джош Гидди сделал 14+9+8 в матче с Финляндией. Последним игроком с «10+5+5» в дебютном матче на ЧМ был Леброн Джеймс в 2006 году

Теги Джош Гидди Баскетбол

Разыгрывающий сборной Австралии и «Оклахомы» Джош Гидди установил рекорд в своем первом матче на чемпионате мира.

Защитник за 25 минут на паркете набрал 14 очков, сделал 9 подборов и 8 результативных передач.

Гидди реализовал 4 из 10 с игры и 6 из 7 с линии.

Последним игроком, кто в своем дебютном матче на чемпионате мира оформил линейку «10+5+5», был Леброн Джеймс в 2006 году.

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1 комментарий

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Tim Timson
при этом выглядел не так уж и хорошо. я про баскетбол)
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