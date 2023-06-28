Антон Катаев присоединится к тренерскому штабу «Пармы»

Теги Антон Катаев Евгений Пашутин Единая лига ВТБ Парма-Пари Руна Баскетбол

Тренер Антон Катаев станет ассистентом главного тренера «Пармы» Евгения Пашутина.

Последние три года 39-летний специалист работал в «Руне». Ранее он был ассистентом Максима Шарафана в «ЦСКА-Юниор» и молодежке «Локо».

Теперь Катаев возвращается в свой родной город. В качестве игрока Антон выступал в «Парме» с первого сезона клуба (2012 год). Он помог пермякам выиграть Кубок России-15/16.

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