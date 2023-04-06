Евгений Пашутин: «Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку по ходу сезона»

Главный тренер «Парма» подвел итоги сезона-2022/23 для пермской команды после поражения в четвертьфинальной серии от УНИКСа (0-3).

«У нас был неровный сезон, особенно в самом начале по ряду причин. В середине сезона мы выправили эту ситуацию, стали демонстрировать стабильный баскетбол, ребята объединились и стали лучше понимать друг друга. Считаю, что наш выход в плей-офф с 7-го места – достойный результат. Максимум, мы могли выйти с 6-го места, если бы некоторые упорные матчи сложились по-другому. Первая тройка турнирной таблицы очень сильная, и поэтому в любом случае нас ждала игра на высоком уровне с сильнейшими командами.

Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку по ходу сезона и за сегодняшнюю поддержку. На арене была по-настоящему домашняя атмосфера. Сегодня мы выглядили достойно, котролировали свою игру, играли в умный баскетбол от защиты. Первые двадцать минут были очень хорошими. В третьей четверти поменял защиту, стал играть со сменами, кучнее и, к сожалению, мы не смогли наказать эти смены. Спасибо Перми и ее болельщикам! Спасибо, что вы верите и болеете. В будущем «Парма» будет бороться за чемпионство», – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

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