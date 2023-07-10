«Виртус» продлил контракт с Авуду Абассом

« » официально продлил контракт с легким форвардом (30 лет, 200 см).

Соглашение рассчитано на сезон-23/24.

В Евролиге-22/23 Абасс набирал 6,7 очка и 1,0 подбора в среднем за игру, реализуя 58,8% 3-очковых.

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