«Виртус» объявил о переходе Девонте Кейкока

Болонский « » объявил о переходе центрового (26 лет, 203 см).

Кейкок присоединился к по ходу минувшего сезона. Этим летом американец выплатил армейцам компенсацию и вышел из контракта.

Центровой принял участие в 20 матчах и проводил на паркете в среднем 16,9 минуты, за которые набирал 9,6 очка и 5,6 подбора.

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