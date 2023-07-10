«Виртус» объявил о переходе Девонте Кейкока
Болонский «Виртус» объявил о переходе центрового Девонте Кейкока (26 лет, 203 см).
Кейкок присоединился к ЦСКА по ходу минувшего сезона. Этим летом американец выплатил армейцам компенсацию и вышел из контракта.
Центровой принял участие в 20 матчах и проводил на паркете в среднем 16,9 минуты, за которые набирал 9,6 очка и 5,6 подбора.
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