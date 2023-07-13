Огнен Добрич официально перешел из «Црвены Звезды» в «Виртус»

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS чемпионат Италии Виртус Огнен Добрич Баскетбол

Итальянский «Виртус» объявил о переходе в команду свингмена Огнена Добрича (28 лет, 200 см). Контракт с сербским игроком рассчитан на два года.

Добрич провел 7 сезонов в составе «Црвены Звезды». Он 5 раз стал чемпионом Сербии, 4 раза – победителем Адриатической лиги. Трижды форвард становился MVP финала.

В прошедшем сезоне Евролиги Добрич набирал 9,9 очка и 2,5 подбора в среднем за игру.

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