Огнен Добрич официально перешел из «Црвены Звезды» в «Виртус»

Итальянский « » объявил о переходе в команду свингмена Огнена Добрича (28 лет, 200 см). Контракт с сербским игроком рассчитан на два года.

Добрич провел 7 сезонов в составе « ». Он 5 раз стал чемпионом Сербии, 4 раза – победителем Адриатической лиги. Трижды форвард становился MVP финала.

В прошедшем сезоне Евролиги Добрич набирал 9,9 очка и 2,5 подбора в среднем за игру.

«Наш проект оказался привлекательным для игроков, которые хотят развиваться». Итоги первого сезона МБА в Лиге ВТБ