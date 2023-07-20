Джалин Смит перешел в «Виртус»

« » объявил о подписании соглашения с атакующим защитником Джалином Смитом (28 лет, 193 см).

Вариант с американцем рассматривал московский ЦСКА. Сообщалось, что Смит интересен нескольким клубам Евролиги: «Фенербахче», «Партизану» и «Панатинаикосу».

В прошедшем сезоне Евролиги Смит набирал 11,5 очка в среднем за матч в составе берлинской «Альбы».

У Родмана на щеке – лицо подружки. И это даже не самая ужасная татуировка в НБА

Cчитаете Джордана худшим владельцем в истории НБА? Вы просто не слышали о Теде Степиене – он почти уничтожил свой «Кливленд»

20 лучших данков в истории НБА