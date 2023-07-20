Джалин Смит перешел в «Виртус»

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Альба чемпионат Италии Виртус Джалин Смит Баскетбол

«Виртус» объявил о подписании соглашения с атакующим защитником Джалином Смитом (28 лет, 193 см).

Вариант с американцем рассматривал московский ЦСКА. Сообщалось, что Смит интересен нескольким клубам Евролиги: «Фенербахче», «Партизану» и «Панатинаикосу».

В прошедшем сезоне Евролиги Смит набирал 11,5 очка в среднем за матч в составе берлинской «Альбы».

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