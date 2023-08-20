Яннис Адетокумбо посетил финал футбольного турнира с участием Лионеля Месси

Суперзвезда « » посетил финальный матч североамериканского футбольного турнира под названием Кубок лиг, в котором встречались команда Лионеля Месси «Интер Майами» и «Нэшвилл».

Адетокумбо поприветствовал зрителей, поучаствовал в предматчевом шоу, забил с середины поля в пустые ворота, отпраздновав попадание в стиле Криштиану Роналду, а также исполнил пенальти.

Матч закончился победой команды Месси (1:1, по пенальти – 10:9). Аргентинец выиграл 44-й трофей в карьере и стал самым титулованным футболистом в истории.

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