Костас Папаниколау: «Было непросто оставить жену в родильном отделении и сесть в самолет»

Теги сборная Греции Костас Папаниколау Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Капитан сборной Греции Костас Папаниколау признался, что было тяжело ради чемпионата мира оставить жену, которая за две недели до начала турнира родила в Афинах их второго ребенка.

«Мне очень повезло, что я живу в эпоху прямой видеосвязи, потому что я могу ежедневно наслаждаться общением с семьей.

Я говорил это много раз, для меня действительно большая честь играть за сборную. Это не пустые слова.

Когда у тебя есть поддержка твоего партнера, ты можешь поступать по своему усмотрению. Было непросто оставить жену в родильном отделении и сесть в самолет. Узнав о моей ситуации, команда тоже помогла мне чувствовать себя спокойно», – рассказал 33-летний форвард.

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