Костас Папаниколау: «Было непросто оставить жену в родильном отделении и сесть в самолет»

Капитан сборной Греции Костас Папаниколау признался, что было тяжело ради чемпионата мира оставить жену, которая за две недели до начала турнира родила в Афинах их второго ребенка.

«Мне очень повезло, что я живу в эпоху прямой видеосвязи, потому что я могу ежедневно наслаждаться общением с семьей.

Я говорил это много раз, для меня действительно большая честь играть за сборную. Это не пустые слова.

Когда у тебя есть поддержка твоего партнера, ты можешь поступать по своему усмотрению. Было непросто оставить жену в родильном отделении и сесть в самолет. Узнав о моей ситуации, команда тоже помогла мне чувствовать себя спокойно», – рассказал 33-летний форвард.

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