Богдан Богданович о сборной Сербии: «В «Атланте» играю похожую роль»

Капитан сборной Сербии Богдан Богданович заявил, что команда с нетерпением ждет начала матчей чемпионата мира, и рассказал о своей роли в сборной.

«Мы приехали в Манилу, и мы воодушевлены. Мы усердно готовились и рады началу турнира. Мы знаем, что нам нужно делать.

В сборной моя игра мало отличается от игры в «Атланте», но, возможно, здесь у меня больше игрового времени. В «Атланте» у меня похожая роль, партнеры по команде ищут меня, защита больше сосредоточена, и мы этим пользуемся. Здесь немного по-другому, и мне приходится приспосабливаться», – сказал Богданович.

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