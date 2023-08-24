Богдан Богданович о сборной Сербии: «В «Атланте» играю похожую роль»

Теги Атланта сборная Сербии НБА Богдан Богданович Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Капитан сборной Сербии Богдан Богданович заявил, что команда с нетерпением ждет начала матчей чемпионата мира, и рассказал о своей роли в сборной.

«Мы приехали в Манилу, и мы воодушевлены. Мы усердно готовились и рады началу турнира. Мы знаем, что нам нужно делать.

В сборной моя игра мало отличается от игры в «Атланте», но, возможно, здесь у меня больше игрового времени. В «Атланте» у меня похожая роль, партнеры по команде ищут меня, защита больше сосредоточена, и мы этим пользуемся. Здесь немного по-другому, и мне приходится приспосабливаться», – сказал Богданович.

Ваш компактный гид по баскетбольному ЧМ: США опять провалятся? А кто удивит? У Дончича есть шансы?

Сборная США без суперзвезд НБА – кто все эти люди на ЧМ-2023?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий