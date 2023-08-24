«Реал» продлил контракт с Карлосом Алосеном до 2025 года

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Реал чемпионат Испании Карлос Алосен Баскетбол

«Реал» официально объявил о продлении контракта с разыгрывающим Карлосом Алосеном (22 года, 194 см). Испанец остался в мадридском клубе до 30 июня 2025 года.

За три сезона в составе «Реала» Алосен стал чемпионом Евролиги, чемпионом Испании и трехкратным победителем Суперкубка Испании.

22-летний игрок пропустил весь прошлый сезон из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена.

Выступая за «Сарагосу» в сезоне-2019/20, Алосен был признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов.

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