«Реал» продлил контракт с Карлосом Алосеном до 2025 года

« » официально объявил о продлении контракта с разыгрывающим (22 года, 194 см). Испанец остался в мадридском клубе до 30 июня 2025 года.

За три сезона в составе «Реала» Алосен стал чемпионом , чемпионом Испании и трехкратным победителем Суперкубка Испании.

22-летний игрок пропустил весь прошлый сезон из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена.

Выступая за «Сарагосу» в сезоне-2019/20, Алосен был признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов.

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