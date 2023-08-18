К системе «Реала» присоединился 15-летний Илья Фролов. Это уже четвертый россиянин в мадридском клубе

К системе « » присоединился центровой Илья Фролов (15 лет, 206 см).

Это уже четвертый россиянин в мадридском клубе. Ранее игроками «Реала» стали , Вадим Воронцов и Даниил Столбецкий.

С «Реалом» центровой подписал 3-летний контракт, к концу которого он перестанет считаться легионером в чемпионате Испании.

Сейчас Илья учит испанский и ожидает вызова в московское консульство, чтобы получить визу. Планируется, что он уедет в Мадрид осенью.

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