К системе «Реала» присоединился 15-летний Илья Фролов. Это уже четвертый россиянин в мадридском клубе

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Реал чемпионат Испании Егор Демин Баскетбол

К системе «Реала» присоединился центровой Илья Фролов (15 лет, 206 см).

Это уже четвертый россиянин в мадридском клубе. Ранее игроками «Реала» стали Егор Демин, Вадим Воронцов и Даниил Столбецкий.

С «Реалом» центровой подписал 3-летний контракт, к концу которого он перестанет считаться легионером в чемпионате Испании.

Сейчас Илья учит испанский и ожидает вызова в московское консульство, чтобы получить визу. Планируется, что он уедет в Мадрид осенью.

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15 комментариев

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Dj Dale
В пуш-уведомлениях не указывается вид спорта...
+55
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abankern
Ответ Dj Dale
В пуш-уведомлениях не указывается вид спорта...
так в этом и смысл )
+21
-1
+20
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Gost
Жаль что это не футбол 🥺
+11
-3
+8
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4 shizzle ma nizzle
Ответ Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Зачем в футболе 15-ти летний ростом 206 см?
на воротах стоять?
+4
0
+4
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Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Ответ Gost
Жаль что это не футбол 🥺
Зачем в футболе 15-ти летний ростом 206 см?
+3
-1
+2
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Алексей Ильин
Отлично, успехов ребятам
+3
-2
+1
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Сибирский литовец
Скоро сборную можно собрать будет из Реала )
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BertNiKK
Ответ Dj Dale
В пуш-уведомлениях не указывается вид спорта...
Я тоже сразу не понял, что это баскетбол. Бегом бежа зашёл в это пуш-уведомление, а тут оказывается вон оно чо
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Lol Ko
Ответ Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Зачем в футболе 15-ти летний ростом 206 см?
Просто жаль, что не про футбол. Без параметров.
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brace
Ответ Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Зачем в футболе 15-ти летний ростом 206 см?
Сейчас пошла мода, одного игрока располагать под стенку во время штрафного.
Вот туда, в самый раз.!
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brace
Ответ Сибирский литовец
Скоро сборную можно собрать будет из Реала )
Уже не долго. 7 игроков осталось
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