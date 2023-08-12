«Реал» интересуется Майком Джеймсом

Мадридский « » присоединился к командам, которые поборются за , если американский разыгрывающий покинет « », сообщает Defensacentral.com.

Ранее сообщалось, что Джеймс (32 года, 185 см) и «Монако» близки к соглашению о расторжении контракта. Клуб уже ищет замену американскому защитнику.

За ситуацией следят « » и « ».

В минувшем сезоне Евролиги Джеймс набирал в среднем 15,9 очка, 4,4 передачи и 3,7 подбора.

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