«Реал» интересуется Майком Джеймсом

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Мадридский «Реал» присоединился к командам, которые поборются за Майка Джеймса, если американский разыгрывающий покинет «Монако», сообщает Defensacentral.com.

Ранее сообщалось, что Джеймс (32 года, 185 см) и «Монако» близки к соглашению о расторжении контракта. Клуб уже ищет замену американскому защитнику.

За ситуацией следят «Олимпиакос» и «Партизан».

В минувшем сезоне Евролиги Джеймс набирал в среднем 15,9 очка, 4,4 передачи и 3,7 подбора.

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