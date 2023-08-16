Егор Демин – на 38-м месте в мок-драфте 2025 года по версии NBA Draft

Теги Реал НБА драфт НБА Егор Демин Баскетбол

17-летний российский защитник мадридского «Реала» Егор Демин попал в предварительную версию драфта НБА 2025 года портала NBADraft.net.

Первое место в списке игроков, которые могут быть выбраны на драфте-2025, занял Купер Флэгг. Американский форвард на днях объявил, что перешел в класс, который выпустится из школы в 2024 году. Это позволит ему принять участие в драфте уже в 2025 году, а не в 2026-м, как планировалось ранее.

Демин расположился на 38-й строчке, между французом Ноа Эссенге и американцем Ксавьером Букером.

Последний раз команды НБА выбирали на драфте россиянина в 2013 году. Тогда Сергей Карасев ушел под 19-м номером в «Кливленд».

Наши среди лучших. Егор Демин уже побеждает с «Реалом»

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2 комментария

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icey_punk
https://youtu.be/b0iYRhmKI6Q
первое место
+3
0
+3
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